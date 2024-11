Valle San Nicolao, incidente tra auto sulla Provinciale 232: chiusa la galleria di Berchelle

Sono ancora frammentarie le informazioni che giungono dal comune di Valle San Nicolao dove, nel pomeriggio di oggi, 24 novembre, si è verificato un incidente stradale sulla Provinciale 232, all'interno di una delle gallerie.

Stando alle prime ricostruzioni, due auto sarebbero rimaste coinvolte in un frontale. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Cossato per la messa in sicurezza della strada e dei mezzi, anche i Carabinieri e i sanitari del 118 per la prima assistenza ai conducenti. Non sono note le loro condizioni di salute ma non sembrano gravi.

La galleria di Berchelle resta, al momento, chiusa al traffico per consentire la raccolta dei rilievi che accerteranno l'esatta dinamica del sinistro.