Valle San Nicolao, scontro frontale tra auto: 8 persone in ospedale. Forse un colpo di sonno al volante

Non versano in gravi condizioni le otto persone finite in ospedale, a seguito di un scontro frontale tra due auto. È successo ieri pomeriggio, 24 novembre, sulla Provinciale 232, all'interno di una delle gallerie, nel comune di Valle San Nicolao.

Stando alle prime ricostruzioni, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta e colpito il mezzo che stava arrivando dal senso di marcia opposto. Sembra che a causare il sinistro, secondo i primi accertamenti affidati ai Carabinieri, sia stato un colpo di sonno da parte di uno dei due conducenti. Sul posto anche sanitari del 118 e Vigili del Fuoco. La galleria è rimasta chiusa fino alla prima serata.