Calcio, Biellese inciampa in campionato: è il primo ko. Dalla Promozione alla Seconda, tante gare rinviate (foto di repertorio)

Primo stop stagionale per la Biellese, passa il Verbania con il punteggio di 1 a 0. Nonostante il ko interno, i lanieri restano al primo posto nel girone di Eccellenza ma le distanze si accorciano: Pro Eureka e Baveno Stresa sono ora a 3 e 4 punti dalla capolista. In Promozione, si segnala solo il pari esterno del Città di Cossato con il Feriolo (1-1). Gare rinviate per Ceversama e Fulgor Chiavazzese, impegnate sui campi di Varallo e Omegna.

Identica sorte anche per le sfide di Prima Categoria: Gaglianico-Crescentinese, Ponderano-Banchette Colleretto, Valdilana Biogliese-Borgolavezzaro e Valle Cervo Andorno-Torri Biellesi. Gioca solo la Valle Elvo che espugna 1 a 0 il fortino del Santhià. Infine, in Seconda, brutti ko per Lessona e La Cervo con Lumellogno e Olimpia Sant'Agabio mentre il Vigliano rimanda ad un altro giorno il match con il Lenta Lozzolo.