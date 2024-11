Biella: Strada della Nera chiusa al traffico

Da questa notte la Strada della Nera è chiusa al traffico, come da ordinanza comunale, per la presenza di ghiaccio lungo il percorso che rende pericolosa la viabilità. Diverse auto sono rimaste bloccate lungo il tratto.

Le precisazioni della Polizia Locale:

A precisazione si specifica che in Strada della Nera, ambo gli accessi, risulta regolarmente presente la segnaletica verticale di divieto di transito in caso di neve come previsto da ordinanza permanente emessa in data 10.11.2016 (ordinanza n° 836)