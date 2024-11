Karate: Sette nuove cinture nere alla Ippon 2

Lo scorso 10 novembre, si sono tenuti alla Palestra Maggiore di Leinì, gli esami regionali di passaggio di grado (dan) del settore Karate FIJLKAM a cui hanno partecipato 140 atleti.

Tra essi, hanno superato brillantemente l’esame sette giovani atleti della Ippon 2 che si sono preparati con impegno per affrontare le cinque prove richieste dai programmi di esame per 1°, 2° e 3° dan.

Hanno ottenuto la sospirata cintura nera 1° dan: Aggerholm Smilla, Boussaid Nisserine, Magliola Beatrice, Monteleone Mattia, Sasso Caterina, Trotto Zoe, Zanetti Bianca.

Soddisfazione per tutta la Ippon 2 e per il maestro Feggi Maurizio che, in veste di Commissario Tecnico Regionale, ha coordinato i dieci maestri della Commissione Regionale per lo svolgimento degli esami.