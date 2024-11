Occhieppo Inferiore, slitta per neve “Corriamo contro la violenza”

Slitta la manifestazione sportiva “Corriamo contro la violenza”, in programma domani, 23 novembre, a Occhieppo Inferiore.

L'ufficialità è giunta dagli organizzatori attraverso una nota stampa: “Stamattina abbiamo fatto un sopralluogo sul giro della nostra corsa/camminata e purtroppo abbiamo preso la decisione di rinviare l'evento. Stanotte probabilmente le temperature scenderanno e il percorso non sarà praticamente. A maggior ragione la natura totalmente non agonistica della mattinata, ci spinge a non prendere rischi nei confronti degli amici che ci sarebbero venuti a trovare.Vi aggiorneremo presto sul nuovo riposizionamento della manifestazione. Grazie per la comprensione”.