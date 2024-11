Al mercatino del Vandorno arrivano gli elfi e Babbo Natale

Sabato 23 novembre è stato inaugurato al Vandorno, presso il salone della Cooperativa Sociale al n. 3 di Strada Cantone Ramella Gal, il tradizionale mercatino di Natale che quest’anno è arrivato alla sua 41a edizione!

Potrete acquistare i vostri regali di Natale scegliendo tra articoli di tovaglieria e biancheria per la casa, anche con soggetti natalizi, ricamati a mano dalle preziose amiche della Cooperativa;

addobbi e decorazioni artigianali in stoffa e materiali naturali; oggetti e confezioni regalo; caldi manufatti in lana tra cui sciarpe, babbucce e berretti lavorati ai ferri, mantelle e ponchos in cachemire e lane pregiate; asciugamani e lenzuola di pregio, corredi per bambino, oggetti vintage in ceramica e vetro, curiosità e specialità gastronomiche di produttori locali d’eccellenza (agnolotti di carne, salami, salcicce, miele, riso, panettoncini e biscotti, vini, patate e mele nostrane) !

Nel pomeriggio di sabato 25 novembre gli elfi e Babbo Natale saranno nel salone ad accogliere i bambini della Scuola Materna del Vandorno.

Un piccolo progetto, ma di grande significato che ha lo scopo di ridare vita al legame che per molti anni è esistito tra i bambini e gli ospiti della nostra Casa per Anziani e che purtroppo sì è interrotto a causa della pandemia.

I bambini dell’Asilo consegneranno le loro letterine!

Il mercatino, come sempre, si svolge presso il salone della Cooperativa del Vandorno, al coperto e al caldo con i seguenti orari:

nei sabati 30 novembre e 7 dicembre dalle 14,30 alle 18,30 -

nelle domeniche 1 e 8 dicembre dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.

Tutti i ricavi saranno devoluti alla Casa per Anziani del Vandorno costruita e gestita dalla locale Società Cooperativa, presente sul territorio da 156 anni.