Ue, Pichetto: "Congratulazioni a Fitto, ruolo di prestigio e responsabilità"

“Congratulazioni all’amico e collega Raffaele Fitto per l’incarico di prestigio e responsabilità a lui attribuito. La sua Vicepresidenza è un importante risultato per l’Italia e siamo certi che Raffaele saprà onorarla con un lavoro di grande contenuto. Ci attende un’interlocuzione forte, vista la rilevanza dell'Ambiente nelle politiche di Coesione, per un'Europa che cresca nella sostenibilità".

Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, in queste ore a Baku per la Cop29.