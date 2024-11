Settimana della Cultura d’Impresa, porte aperte alla Fondazione Sella

Fondazione Sella partecipa anche quest'anno alla Settimana della Cultura d’Impresa promossa da Confindustria e Museimpresa. Per l’occasione siamo lieti di invitarvi alle visite guidate dalle curatrici, Dina Pierallini e Elena Bermond des Ambrois, alla mostra Trame di vita. L’arte tessile di Teodolinda Caorlin allestita nella sala mostre del Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10, Biella).

Le visite guidate avranno luogo:

- venerdì 22 novembre, ore 15.00 e ore 16.00

- domenica 24 novembre, ore 10.30 e ore 14.30.

La Settimana della Cultura d’Impresa è un’occasione per approfondire il ruolo dell’impresa come motore di innovazione, inclusione e sviluppo sostenibile. Il tema di quest’anno, Mani che pensano. Intelligenza artificiale, arte e cultura per il rilancio dell’impresa, esplora il rapporto tra tradizione e futuro, mettendo in luce il contributo dell’Intelligenza Artificiale nella trasformazione industriale e sociale.

Sala mostre Lanificio Maurizio Sella, via Corradino Sella 10, Biella

Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria.