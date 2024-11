Scontro a Cerrione tra due mezzi, non ci sono feriti (foto di Mauro Benedetti per newsbiella.it)

Non ci sono feriti nell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 20 novembre, lungo via Pietro Zia, a Cerrione. A rimanere coinvolti, per cause da accertare, un’autovettura e un autocarro.

A causa dell'urto, il primo mezzo ha terminato la sua corsa all'interno di una proprietà di una ditta, in prossimità di un deposito di GPL interrato, senza danneggiarlo. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli, anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.