Orientamento scolastico 2024/2025: le superiori del territorio aprono le porte a famiglie e allievi, il calendario

IIS Eugenio Bona, IIS del Cossatese e della Vallestrona, Liceo A.Avogadro, IIS Gae Aulenti, IIS G. e Q. Sella e ITIS Q. Sella. Sono gli istituti superiori del nostro territorio, del Biellese, che dopo essersi presentati al salone dell'orientamento la scorsa settimana aprono le loro porte ai ragazzi per lezioni simulate e per presentare la propria offerta formativa.

Andiamo con ordine.

L'IIS E. Bona è una scuola con una lunga tradizione, che porta con sé il nome di "Eugenio Bona". È un istituto che ha una forte identità. Pur mantenendo la sua tradizione, continua a formare gli studenti all'imprenditorialità, integrando però l'innovazione necessaria per rispondere alle sfide del mondo moderno. La prima serata di orientamento sarà il 27 novembre, ne seguirà un'atra il 4 dicembre. Ecco tutte le informazioni utili clicca qui.

Il Liceo Sella: obiettivo della scuola è stimolare negli allievi la capacità di autoaffermazione costante, che rappresenta la chiave per il successo formativo, sia nel proseguimento degli studi universitari che nell'ingresso nel mondo del lavoro, fornendo loro la flessibilità e la capacità di adattarsi alle sfide. La prima serata informativa dedicata alle famiglie sarà lunedì 02 dicembre 2024 - Sede centrale. Clicca qui per maggiori informazioni.

Il Liceo Avogadro offre oggi tre distinti indirizzi di studio. Il Liceo Scientifico, che unisce la preparazione rigorosa nelle materie scientifiche (matematica, fisica, scienze naturali) con una solida formazione umanistica (italiano, latino, storia, filosofia), con particolare attenzione alla lingua inglese. Il Liceo delle Scienze Umane, incentrato sullo studio della persona e delle discipline ad essa legate, come pedagogia, antropologia, psicologia e filosofia, ma con uno sguardo anche verso le altre aree del sapere. Infine, il Liceo Economico-Sociale, che integra lo studio delle scienze sociali con una preparazione giuridica e l’approfondimento di una seconda lingua straniera. Per quanto riguarda gli incontri con le famiglie, la serata del 28/11 (ore 18) è dedicata alla presentazione del percorso di liceo scientifico, mentre la serata del 2/12 (ore 18) è dedicata alla presentazione dei percorsi di liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane opzione economico sociale. Per maggiori info clicca qui.

L'IIS Gae Aulenti di Biella - Valdilana - Cavaglià offre percorsi di istruzione tecnica indirizzo tecnologico Costruzione Territorio e Ambiente e tecnologico Agraria-Agroalimentare -Agroindustria e percorsi di istruzione professionale per l'indirizzo Enogastronomia e e Ospitalità Alberghiera e professionale indirizzo servizi per l'industria e artigianato Manutenzione e assistenza Tecnica. Ieri sera c'è stata la prima serata a ingresso libero dedicata alle famiglie. Ecco quando sono gli altri appuntamenti clicca qui.

L'Itis Q. Sella offre questi percorso studio: Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico settore Tecnologico Biennio Comune, Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia articolazione Meccanica e Meccatronica, Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione Elettrotecnica, Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione Informatica, Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, articolazione Biotecnologie Sanitarie, Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, chimica e materiali., Istituto Tecnico settore Tecnologico Indirizzo Sistema Moda, articolazione Tessile, Abbigliamento e Moda, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate - Analisi dei dati e Intelligenza Artificiale, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate con insegnamento integrativo di una seconda lingua straniera, Disegno Industriale, Tecnologie Musicali, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo. Per maggiori informazioni sulle serate di orientamento clicca qui. La prima sarà il 26/11 Sede Centrale (tutti gli indirizzi) dalle 20.30.

Il Liceo del Cossatese e della Vallestrona è invece una scuola a misura di studente; adatta a te se sei curioso e vuoi metterti in gioco partecipando ad attività di apprendimento e di socializzazione organizzate in collaborazione con le realtà del territorio; vuoi coltivare i tuoi talenti e costruire le basi per il tuo futuro. La prima serata informativa con le famiglia a Mosso sarà il 27 novembre, per le altre date clicca qui.