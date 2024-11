Fuoristrada, Rodella al via tra gli oltre 120 iscritti della Cronoscalata di Tandalò

Trasferta in Sardegna questo fine settimana per la campionessa Serena Rodella che prenderà parte alla Cronoscalata di Tandalò. Gara velocissima molto sentita dal pubblico e dai piloti. 6 chilometri di salita su terra dove si può mettere in campo tutta la cavalleria disponibile. La driver biellese prova già sulla sua Mini Tdi dei nuovi aggiornamenti in vista della stagione 2025.

“Quest'anno abbiamo fatto un grande step sulla mia macchina a livello prestazionale - afferma Serena - Abbiamo raggiunto anche un livello di affidabilità durante la stagione decisamente alto grazie alla collaborazione con F POWER che si occupa della Mini tra una gara e l'altra".