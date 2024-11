A Pollone è nato "CantiAmo Pollone"

L’obiettivo principale è di rendere ancora più bello il momento dell’eucarestia: infatti, I piccoli cantori animeranno le messe della Parrocchia di Don Luca Bertarelli che, con la sua solita grande disponibilità, ha aperto le porte dei locali dell’oratorio per le prove.

E non solo! La Pro Loco di Pollone, attivissima e sempre pronta ad organizzare eventi in paese, concederebbe ai piccoli cantanti in erba la possibilità di esibirsi durante le numerose manifestazioni. Insomma pare che ci siano tutti gli ingredienti per divertirsi insieme! E voi cosa aspettate? Pollonesi e non, sostenete con il vostro caloroso entusiasmo e la vostra partecipazione questa bella iniziativa!