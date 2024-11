Nella Basilica Antica a Oropa si rinnova il rito della Pulizia della Sacra Effigie FOTO Nicola Rasolo per newsbiella.it

"Il gesto che compiamo oggi, è una domanda e una preghiera, una supplica. Noi togliamo la polvere dalla tua statua, tu, toglila dalla nostra vita". Queste le parole di don Michele Berchi, rettore del Santuario di Oropa, nel pomeriggio di oggi sabato 16 novembre, prima del rito di pulizia della Madonna di Oropa, in preparazione della festa della Presentazione di Maria al Tempio del 21 novembre.

"Nell'esperienza di un grande amore - spiega Don Michele citando Romano Guardini - ogni fatto è un avvenimento. Nel grande amore che c'è tra i pellegrini e la Madonna di Oropa, questo piccolo gesto rafforza la fede e la devozione, è una carezza che vogliamo dare alla Madonna, per riceverla da Lei"

Come da tradizione, nella Basilica Antica, la statua della Madonna è stata portata all’esterno del sacello per consentire la pulizia del suo volto e su quello di Gesù, con un panno di lino, che come sempre è rimasto lindo, senza polvere.

Un gesto, una tradizione carica di significato e di spiritualità, compiuto dal rettore, mentre in seguito ai fedeli è stato consegnato un piccolo lembo di lino così da poter accarezzare il volto della Madonna prima che venga riposto nella teca.