Ailoche, una residente chiama il 112: “Carabinieri, finto tecnico alla porta: venite”

C'è il sospetto che si sia trattato di un tentativo di furto quello andato in scena nella giornata di ieri, 14 novembre, nel comune di Ailoche.

Stando alle ricostruzioni del caso, una residente avrebbe segnalato la presenza di uno strano individuo. Lo stesso, presentandosi alla porta come un tecnico, avrebbe chiesto di entrare in casa per effettuare un controllo al contatore.

La 59enne non si sarebbe fidata dal momento che non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dall'azienda. Così, con una scusa, ha richiesto l'intervento dei Carabinieri. Al loro arrivo, l'operatore era già sparito a bordo di un furgone. Sono in corso i dovuti accertamenti.