Scuola dell’infanzia Villaggi Rivetti a Vigliano: i Salesiani per l’infanzia

Salesiani per l’infanzia? Sì a Vigliano da quasi un secolo in un ambiente educativo che abbina la tradizione (con tanti anni di presenza delle Figlie di Maria Ausiliatrice) all’innovazione (con l’introduzione dell’outdoor, la nascita della sezione primavera, i progetti educativi sempre nuovi).

In questo periodo con l’open day del 30 novembre 2024, ma anche durante tutto l’anno è possibile venire a conoscerci per valutare la possibilità di entrare in un questo dinamismo fra tradizione e innovazione.

Tanti sono i bambini e le bambine che nel corso degli anni hanno fatto parte della nostra comunità educativa di scuola paritaria con il cuore di don Bosco trovando un servizio qualificato e svolto con passione e competenza dalle nostre maestre.

La scuola è paritaria e quindi aperta a tutti perché ognuno possa trovare uno spazio adatto.

Offre da anni con il servizio del sostegno e progetti appositi l’attenzione per chi ha maggiori difficoltà garantendo l’inclusione di tutti i bambini.

Non è una scuola costosa perché con 11 euro al giorno offre a tutti un servizio comprensivo del pasto e viene incontro alle esigenze delle famiglie con difficoltà economiche.

Si trova in una posizione facilmente accessibile in Vigliano, all’ingesso di Biella e per questo scelta anche da molti genitori non residenti nella nostra cittadina.

Una scuola, un ambiente educativo non si può raccontare solo con qualche riga per questo vi invitiamo a venire da noi per visitare la scuola , conoscere le maestre, informarvi sulla nostra proposta educativa. Vi aspettiamo, prendete appuntamento presso la segreteria della scuola: 015 50670 / whatsapp 3498463786