Glenn Folco al Grattacielo Piemonte

Questa mattina Glenn Folco, primo giocoliere al mondo specializzato nel tennis, è stato ospite al Grattacielo Piemonte dove, al 43° piano, ha presentato il suo numero di tennis freestyle al Presidente Alberto Cirio e all’Assessore allo sport Marina Chiarelli.

Dopo il successo degli anni precedenti, il giovane circense è tornato a esibirsi nelle strade e piazze di Torino in occasione di Nitto ATP Finals 2024 proponendo al pubblico - fino a sabato 16 novembre - un numero acrobatico interamente dedicato al tennis, dall’abbigliamento agli oggetti utilizzati tutto richiama questo sport.

Nei suoi viaggi in tutta Europa ha incontrato tantissime persone che ha lasciato a bocca aperta manovrando abilmente le otto racchette con cui, a oggi, riesce a giocolare. Si potrà ammirare ancora domani in piazza San Carlo dalle 15 alle 17 e sabato in piazza Castello dalle 17 alle 18.