Finale di stagione ad alta intensità per la FL-MuayThai, Lavecchia: “Vogliamo ben figurare”

Finale di stagione ad altissima intensità per la FL-MuayThai. I ragazzi di Fabio Lavecchia, infatti, sabato, andranno alle finali nazionali di categoria, a Bari. Saranno quindi Matteo Fatarella e Marcos Cariola a difendere i colori sociali del team di Lavecchia. Fatarella combatterà nel circuito della muay thai, mentre Cariola nel K1 di kick-boxing.

“I ragazzi arriveranno preparati. Per tutti e due si tratta di un appuntamento molto importante, che corona e premia un anno e mezzo di attività della FL-MuayThai, con l’ennesima certificazione della bontà del lavoro in palestra - spiega Lavecchia -. Sono ottimista, perché lavoriamo bene da mesi e anche se l’appuntamento è di alto livello, sono certo saremo all'altezza. Nel Lab abbiamo perfezionato tecniche d’attacco e di difesa. Si tratta di uno spazio creato appositamente per fornire le condizioni migliori agli atleti, per migliorarsi ed essere performanti. Grazie allo sponsor Angel’s Workshop arriveremo pronti da tutti i punti di vista. Come sempre vogliamo ben figurare, insieme alle migliori scuole di sport da combattimento d’Italia”.