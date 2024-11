Biella si prepara al Convegno sulla Transizione e Innovazione nei Trasporti.

Biella ospiterà sabato 16 novembre un evento imperdibile per gli operatori dei settori trasporti, logistica e automotive: il congresso "Economia della Sostenibilità: Innovazione e Transizione nell’Autotrasporto". Questa iniziativa unica rappresenta un’opportunità fondamentale per comprendere e affrontare le sfide della transizione sostenibile, un tema ormai centrale per le aziende e le istituzioni impegnate nel ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza del trasporto.

Ma cos’è esattamente la transizione sostenibile? È un cambiamento strutturale che coinvolge ogni aspetto del trasporto, dall’adozione di tecnologie green all’integrazione di nuove soluzioni logistiche, fino all’uso di fonti energetiche alternative. Un tema che richiede dialogo e collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini, e che vede in eventi come questo un’occasione preziosa per confrontarsi direttamente con esperti e policy maker di primo livello.

Il congresso offrirà tre tavole rotonde:

1. Tavolo istituzionale: Il rapporto tra sostenibilità e regolamentazione – per esplorare incentivi, regolamentazioni e sfide economiche della transizione;

2. Tavolo dell’innovazione: L’innovazione al servizio dell’autotrasporto sostenibile – un approfondimento sulle innovazioni, le nuove tecnologie e trazioni alternative;

3. Tavolo del Territorio: Operatori del territorio verso la sostenibilità – per analizzare le innovazioni dei trasportatori sul territorio e richieste e aspettative della committenza.

Tra i relatori confermati: l’Onorevole Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il Direttore UMC di Novara e Sezioni coordinate di Biella, Verbano Cusio Ossola e Vercelli – DGT Nord Ovest, Gianluca Forno, rappresentanti di FIAP, di Iveco e Michelin, esperti di ESG e molte altre personalità di spicco del settore.

L'evento si concluderà con la consegna dei fondi raccolti durante la Festa dei Carrettieri e degli Autotrasportatori, destinati alla LILT, a testimonianza dell’impegno sociale dei partecipanti. A seguire, un light lunch darà la possibilità di proseguire le conversazioni e stringere nuove collaborazioni in un contesto più informale. Nel pomeriggio si terranno workshop dinamici sulle trazioni alternative che arricchiranno ulteriormente il programma per chi desidera approfondire.

Non perdere l’occasione di partecipare a un evento che guarda al futuro e scopri come anche tu puoi fare parte di questa transizione.

Per maggiori dettagli e per iscriversi, visita la pagina online.

https://www.borgoagnello.it/convegno-sulla-transizione-novembre-2024/