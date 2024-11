Biella, allarme in piazza Curiel tra sbandati e degrado. Moscarola: “Sì a più controlli e telecamere”

“Il parco giochi di piazza Curiel è frequentato da persone visibilmente ubriache e sbandate. Siamo preoccupati per la loro presenza”. A lanciare questo appello alcune famiglie residenti a Biella che, ogni giorno, raggiungono l'area verde per trascorrere qualche momento di svago con i propri figli.

Una serenità turbata qualche volta dalla presenza di certi individui. “In alcuni momenti sono scoppiati alterchi furenti con insulti e minacce – spiegano alcuni – Scene poco edificanti, specialmente in presenza di bambini e ragazzini. Il Comune dovrebbe intervenire per mettere fine a questo stato di cose”. Qualcuno ha inoltre fatto notare la scarsa illuminazione dell'area, completamente al buio quando cala la notte. Inoltre, è notizia di questi giorni, di un nuovo intervento da parte delle forze dell'ordine per la presenza di alcuni soggetti, in preda ai fumi dell'alcol, intenti a disturbare le persone presenti.

“La situazione è ben nota ai nostri uffici – sottolinea l'assessore alla Polizia Locale Giacomo Moscarola – Sono in arrivo maggiori controlli e passaggi da parte dei nostri agenti. Non solo: proprio piazza Curiel è uno dei luoghi designati per la posa e l'installazione di nuove telecamere che fanno parte del secondo lotto per la videosorveglianza. Interventi che puntano a contrastare simili disagi e riportare alla normalità un'area ad uso esclusivo di giovani e famiglie”.