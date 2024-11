Verrone, a inizio anno apre il cantiere della nuova rotonda da 510 mila euro

Ci siamo quasi. A inizio anno, 2025, a Verrone aprirà il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda con intersezione a raso che sarà realizzata tra via delle Strette e la Trossi, lungo la SP 230. Un progetto che darà un nuovo volto al comune.

"Stiamo procedendo con gli espropri - spiega il sindaco Gian Luca Bazzan - . Sarà un progetto che rivoluzionerà Verrone perchè gli darà una nuova immagine. Ora l'ingresso è praticamente all'altezza del semaforo, con questi lavori chi entrerà a Verrone avrà una visione completamente diversa. Dopo il semaforo ci sarà questa rotonda che darà una nuova percezione, più elegante, più accogliente, di questa parte del paese, che si espanderà verso Sud".

Via la strada sterrata in Strada delle Strette, sarà colato l'asfalto e sarà posata una nuova illuminazione. "Via delle Strette diventerà una zona residenziale con 16 villette, sarà davvero una riqualificazione importate per Verrone", conclude Bazzan. Il progetto vale 130 mila euro.

Il progetto della realizzazione della rotonda con intersezione a raso tra via delle Strette e la Trossi vale invece 510 mila euro, dei quali 258 mila della Regione con la legge 145/2018.