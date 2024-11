Grand Prix da record di partecipanti e atleti FOTO

Patrocinato dal Comune di Cossato e organizzato dall ASD Splendor 1922 in collaborazione con il gruppo Alpini di Cossato e Quaregna,la manifestazione ha visto la presenza di un centinaio di atleti provenienti da gran parte del Piemonte e anche dalla vicina Valle d'Aosta, che si sono confrontati dalla categoria under nove alla 19/21 sino a pomeriggio inoltrato.

La manifestazione ha avuto nel corso della mattinata la lieta presenza del presidente della Fitet nazionale Renato Di Napoli, mentre per la cerimonia di premiazione erano presenti il Vicesindaco Carlo Furno Marchese, l ' Assessore all istruzione Sonia Borin , l Assessore ai lavori pubblici e cultura Mariano Zinno, il capogruppo degli alpini( che hanno allestito all esterno dell impianto una apprezzatissima e ottima castagnata) Moreno Zanin e per la Fitet Regionale Marco Calella.