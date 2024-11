Gatto bloccato in cima al tetto, salvato dai Vigili del Fuoco (foto di repertorio)

Un gatto resta bloccato in cima al tetto di un'abitazione ma viene salvato dai Vigili del Fuoco. L'intervento ha avuto luogo nella mattinata di oggi, 12 novembre, a Mongrando.

A dare l'allarme il proprietario dal momento che il micio non era più in grado di scendere in maniera autonoma dalla cima dell'abitazione. Una volta sul posto, la squadra ha provveduto a recuperare il felino e affidarlo alle mani del suo padrone.