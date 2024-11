Funivie Oropa, interviene Barbara Greggio: “Prosegue l'opera iniziata con la passata amministrazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

“La notizia del proseguimento della rimessa a nuovo della funivia di Oropa è una bella e importante notizia. Mi complimento con il sindaco Marzio Olivero che ha già condiviso con me l'iter della funivia e le sue vicissitudini nella precedente amministrazione, sotto l'occhio dei cittadini amanti della montagna e della splendida conca di Oropa che aumenta sempre più nell'attrarre turisti e che risulta avere un posto speciale nel cuore di molti biellesi.

Si prosegue con un intervento portato avanti già nella passata legislatura che era riuscita a ottenere un contributo di 2 milioni dalla regione Piemonte. Lungimirante anche la scelta che ha portato all'acquisizione dell'impianto, avvenuto negli scorsi anni. L'obiettivo? Tenere in vita la struttura proprio per valorizzare la conca di Oropa in chiave turistica. Nella decisione di effettuare un mutuo speciale per coprire la spesa maggiore si intuisce la volontà di rilanciare e sviluppare la valle di Oropa.

Siamo contenti che l'amministrazione proceda lungo questa strada con un sforzo unitario e di grande compattezza. Leggo, infine, di critiche per i costi lievitati: il preventivo ereditato era antecendente all'epidemia Covid e alle guerre che sono poi sopraggiunte. Fenomeni impronosticabili che hanno fatto lievitare i costi delle materie prime e dei trasporti con rincari evidenti che ogni cittadino rileva ogni giorno”.