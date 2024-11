Rhythmic School trionfa anche nel Trofeo Winter Club FOTO

Si è disputata al PalaCandelo nel week end la prova regionale del Torneo Winter Club FGI, gara a squadre di ginnastica Ritmica dei vari livelli del settore Silver. Sono scese in pedana più di duecentociquanta ginnaste, in rappresentanza di quasi tutte le associazioni Piemontesi e Valdostane, che praticano la ginnastica Ritmica, a contendersi il ricco montepremi predisposto dalla società organizzatrice.

La gara, iniziata alle 9 del mattino ha occupato l’intera giornata, ma l’organizzazione curata dai volontari della scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya è risultata impeccabile. Così come lo sono state anche le RSgirls che hanno gareggiato nella categoria LC, infatti le tre Ginevra: Segatto, Viana e Romanini hanno dominato la loro categoria vincendo la medaglia d’oro. Disputando la gara con Romanini al corpo libero e cerchio, mentre Segatto è stata impegnata alla fune e Viana con palla e nastro. Ottimo anche il terzo posto ottenuto dalla squadra LB1 composta da Matilde Agostino che ha effettuato il corpo libero, mentre Giorgia Maria Bonifacio si è destreggiata con il cerchio, Alice Cola con la palla e Ginevra Lanza con le clavette.

La terza squadra di RSgirls ha gareggiato in LD e si è piazzata al sesto posto: Martina Brocchi ha effettuato il corpo libero e le clavette, Giulia Bocci si è dedicata alla palla ed Iris Marchesi ha portato in gara cerchio e nastro. Hanno seguito le atlete in gara la DT Tatiana Shpilevaya e le istruttrici Arianna Prete ed Elena Chursina soddisfatte dei buoni risultati ottenuti, ma consapevoli di dover ancora lavorare con attenzione su alcuni esercizi da migliorare ed ottimizzare.

Intanto proseguono a ritmo serrato gli allenamenti delle atlete agoniste Gold, avvicinandosi le finali nazionali dei vari campionati a cui le ginnaste care al Presidente Carlo Vineis hanno ottenuto l’ammissione, superando le selettive prove regionali ed interregionali.

La prima a scendere in pedana sarà Giulia Sapino, nel fine settimana, impegnata nella finale del campionato italiano individuale J/S Gold FGI a Campobasso. La prova che l’attenderà sarà molto impegnativa e la vedrà opposta alle migliori ginnaste del panorama nazionale che gareggiano sui quattro attrezzi. Giulia partirà dalla esibizione al cerchio, proseguirà con quella alle clavette, poi sarà la volta del nastro per concludere con la palla.