Ritmica Pietro Micca impegnata su più fronti: i risultati sono ottimi

Venerdì 25 ottobre a Cantalupa per la ginnastica ritmica c’è stato l'importante appuntamento con la zona tecnica del Campionato individuale di specialitá Gold. Una fase interregionale dove a scontrarsi sono le migliori ginnaste di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia. In pedana per Pietro Micca, Letizia Meirone che ottiene un decimo posto al nastro e Margherita Nelva, quinta alle clavette e settima al nastro. Entrambe le ginnaste in crescita, portano a termine dei buoni esercizi in una gara dal livello tecnico molto alto.

Domenica 27 ottobre a Chivasso si è tenuta invece la terza prova regionale del Campionato individuale Silver LB1. Zerbola Beatrice in categoria A1 presenta con il sorriso e con determinazione gli esercizi a corpo libero e alla palla, mettendosi al collo una splendida medaglia d’oro. Due ginnaste nella categoria A2: Rebecca Prina Mello che presenta clavette e cerchio terminando undicesima e Clarissa Ghiardo con cerchio e palla chiude al sesto posto. Un’altra vittoria arriva in categoria A3 dove Nina Tua si esibisce al corpo libero e alla fune con esercizi precisi e coinvolgenti che le valgono il punteggio complessivo più alto.