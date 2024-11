Biella Rugby: esordio insoddisfacente per la Senior Femminile.

SENIOR F

3.11.24 a San Mauro T.se Le Fenici/Brc v Cus Genova 5-29 (5-5)

Marcatori. Mete: Zanoni.

Le Fenici/Brc: Borello; Monticelli, Lusso, Benedetto, Floris; D’Orta, Toro; Skofca, Valentini, Difino; Papeo, Bongiovanni; Stecchetti, Lembo, Zanoni. A disposizione: Bertoli, Formaggio

Fabio Pirola, coach: “Esordio stagionale insoddisfacente quello delle nostre senior che hanno affrontato sul campo di casa il Cus Genova. Domenica soleggiata di novembre che però non rispecchia una squadra altrettanto brillante. Numerosi gli errori da parte delle Fenici, sia nelle fasi offensive che quelle difensive, complice indubbiamente l'impossibilità di allenarsi di frequente insieme. Ad un primo tempo piuttosto combattuto, concluso in pareggio segue un secondo tempo imposto prevalentemente dal gioco avversario. Saranno infatti quattro le mete subite dalla ripresa, che smorzano completamente l'entusiasmo della ripresa stagionale. Duro KO delle Fenici che cercheranno in ogni modo di approcciare diversamente la prossima partita".

UNDER 12

1.11.24 ad Asti Torneo del Tartufo con Biella, Moncalieri, Province dell'Ovest, Monferrato, Rivoli, VII Torinese, Asr Milano e Amatori Milano.

Classifica. Asr Milano, Amatori Milano, Province dell'Ovest, Monferrato, Biella Rugby

Biella Rugby: Andreotti; Baiguera, Blanco, Bonadeo, Caneparo; Chiodelli, Corchia; Finotto, Fizzotti, Leonzio; Masi, Queijo Michinhote; Milotta, Paiato, Pavan. A disposizione: Racanelli, Scaramal, Siletti, Tagliabue, Vella, Piacenza.

Francesco Casini, coach: “Dopo un inizio un po’ in sordina i ragazzi hanno concluso il torneo in maniera positiva, mostrando il lavoro che stiamo facendo nel corso della settimana. Sarà un crescendo nel corso della stagione".

UNDER 10

1.11.24 ad Asti Torneo del Tartufo con Settimo, Alessandria, Asr Milano, Amatori Milano, Monferrato, Moncalieri, Superba, Province dell'Ovest e Biella Rugby

Classifica. Asr Milano, Amatori Milano, Monferrato

Biella Rugby: Benso, Bolla, Dama, Gallia, Pegoraro, Poverello, Quaregna, Ramazzina, Sciuto, Siletti, Somrani. A disposizione: Tonetti, Lacagnina, Liprandi.

Guglielmo Longo, coach: “Ottima prestazione dei ragazzi che in campo hanno dimostrato voglia di giocare e anche di vincere. Ci sono ancora alcuni aspetti su cui migliorare, ma gli Orsetti hanno dato prova di aver imparato dagli allenamenti e dalle partite passate".

UNDER 8

1.11.24 ad Asti Torneo del Tartufo con Biella, Asr Milano , Superba Genova, Settimo Torinese, Alessandria

Classifica. Ottavo posto per Biella Rugby

Biella Rugby: Andreotti; Baiguera, Blanco, Bonadeo, Caneparo; Chiodelli, Corchia; Finotto, Fizzotti, Leonzio; Masi, Queijo Michinhote; Milotta, Paiato, Pavan. A disposizione: Racanelli, Scaramal, Siletti, Tagliabue, Vella, Piacenza.

Edoardo Breglia, coach: “I nostri Orsetti si sono comportati bene e si sono divertiti molto, c’è ancora molto da lavorare sia sulla tecnica che sui numeri dei bambini. Un grazie alla società che ha organizzato il torneo".