Universiadi 2025, il Tour della Fiaccola di Torino toccherà anche Biella

Il Tour della Fiaccola di Torino Universiadi 2025 coinvolgerà la città di Biella domani, 5 novembre.

Il percorso della Fiaccola prevede la partenza dal comune di Biella (palazzo Oropa) alle ore 11 e l'arrivo sarà alle ore 12 presso Città Studi.

Lungo il percorso si alterneranno 20 tedofori, il primo sarà l'assessore del comune di Biella Edoardo Maiolatesi che dichiara: "Per noi è una grande occasione che grazie al Piemonte ed al Presidente Alberto Cirio abbiamo una grande opportunità di avere tanti giovani atleti da tutto il mondo per i giochi mondiali universitari che si terranno a gennaio 2025 a Torino ed avranno un riflesso positivo anche per Biella".