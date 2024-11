Ben Cuncià, arriva Descuercè: un'escursione nella valle di Oropa

Boschi trasformati in tavolozze di colori, pascoli ocra ormai silenziosi a sussurrare storie dell’estate passata. Un percorso panoramico e di ampio respiro per immergersi nell’energia dell’autunno, per osservare la pianura dagli antichi alpeggi della Valle Oropa e condividere una sosta di meditazione e convivialità al piccolo e grazioso Lago della Mora.

L’escursione nella Riserva Speciale del Sacro Monte di Oropa è adatta ad escursionisti di tutte le età, dotati di esperienza su sentieri di montagna e un adeguato condizionamento. Sarà condotta ad un passo favorevole alla conversazione, permettendoci di beneficiare del tempo trascorso in natura, muovendoci come gruppo.

Ad attenderci al rientro, l’oro della cucina autunnale, la signora Concia! Piatto biellese d’eccellenza, sarà incastonato in un menù ed un’atmosfera alla sua altezza presso “Trattoria Canal Secco Antico”. La partecipazione a Ben Cuncià permetterà di raccogliere fondi da donare ad Associazione Mucrone Local per la riqualificazione della conca di Oropa.

DOVE

Ritrovo: 8:00 | Oropa (fontana del Burnell)

Rientro: 13.00 circa (pranzo c/o Trattoria Canal Secco Antico)

A condurre le escursioni, Pietro Ostano Guida Escursionistica Ambientale | Guida di Forest Bathing

NOTE TECNICHE

L’itinerario ad anello si svolge su sentieri di montagna, con tratti anche sconnessi. Non presenta difficoltà particolari ma è indispensabile un buon grado di deambulazione e esperienza nell’affrontare dislivelli superiori ai 500m. Dislivello: 620 m circa. Quota massima: 1770 m Sviluppo: 9 km circa

Itinerario Komoot: http://bit.ly/3C37XA2

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Accompagnamento Guida: 17€ (raccolti al ritrovo)

Pranzo 28€ (saldo in loco “Trattoria Canal Secco”)

Qui il menù: https://bencuncia.it/ristoranti/#oropa

---------- (Trattoria Canal Secco Antico) ----------

Entro il: Lunedì 5 Novembre (Max 20 partecipanti) per escursione del 9 novembre

Obbligatoria mediante modulo Google: https://forms.gle/RWbSSaUYbsFWHtqm7

Informazioni (WhatsApp): 340 2551225 (Pietro)

OCCORRENTE

Scarponcini da trekking

Giacca impermeabile / Poncho

Abbigliamento a strati

Berretto di lana / pile

1,5 Acqua (o Thermos con bevanda calda)

Terapie mediche (se necessarie)

Bastoncini consigliati

Crema solare

Snack

CONDIZIONI

L'escursione sarà condotta anche con pioggia leggera. Nel caso di previsioni meteo avverse nelle 24 ore antecedenti, il percorso potrà subire variazioni comunicate via WhatsApp. L'escursione potrà essere interrotta o subire cambiamenti nel caso la perizia della guida lo ritenga necessario al fine del corretto svolgimento dell’esperienza.