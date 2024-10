Nuoto pinnato, seconda convocazione in Nazionale per la biellese Michela Aruni Biolcati

Seconda convoca in Nazionale per il campionato mondiale di nuoto pinnato e apnea per la biellese Michela Aruni Biolcati, oggi anche ambassador di C4 Carbon. L'atleta biellese sarà impegnata dal 14 al 17 novembre a Lignano Sabbiadoro in diverse distanze da più corte con uso di pinne a più lunghe con le monopinne adattate per disabili mono gambe.

L'atleta è stata scelta dalla C4 Carbon come ambassador e utilizzerà durante la gare i suoi prodotti. Due belle notizie per l'atleta ma anche per il nostro territorio poiché nuovamente la nostra città sarà presente sul tetto del mondo. Un grande in bocca al lupo a Michela Aruni e ai suoi atleti: oltre ad essere un'atleta ma soprattutto un'educatrice ed un'allenatrice specializzata nel settore disabilita fisica intellettiva sensoriale, è anche una formatrice.

Michela ringrazia i collaboratori della sua associazione Asd Centro Integrazione Sportiva di Biella per il supporto in questo periodo di preparazione nello svolgimento di corsi ai bambini ragazzi e adulti in sua assenza.