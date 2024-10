BI.SHARE, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella vista dai giovani delle scuole biellesi

Un viaggio nel cuore dell’attività della Fondazione attraverso le immagini degli “immobili per il bene comune”: è questa la proposta di “condivisione” dei giovani che hanno partecipato nei mesi scorsi al progetto #BI.SHARE e che esporranno i loro lavori allo Spazio Cultura di Via Garibaldi dal 4 al 17 novembre.

La mostra propone infatti le immagini e i video di alcuni studenti delle scuole biellesi: IIS E. Bona, IIS G. e Q. Sella, Liceo Avogadro, Liceo Cossatese, Big Picture Learning, ITIS Q. Sella, IIS G. Aulenti, realizzati all’interno degli immobili della Fondazione nell’ambito di un progetto messo a punto da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Cascina Oremo e nato da una richiesta emersa da un gruppo di studenti nell’ambito del progetto “Reshape – Dal dire al fare”.

La Fondazione ha articolato il progetto di realizzazione di immagini e video, rivolgendolo agli studenti delle scuole superiori biellesi, per far conoscere meglio l’attività e gli immobili destinati al bene comune con particolare riferimento a Villa Poma, Palazzo Gromo Losa, Villa Boffo, Cascina Oremo e Spazio Cultura, luoghi dove si svolgono attività utili per la comunità biellese.

#BI.Share ha previsto l’organizzazione di un breve corso di fotografia, video e social media attraverso un’esperienza pratica in affiancamento a esperti. Attraverso questi incontri gli studenti hanno appreso le tecniche base di fotografia, con l’utilizzo in particolare di smartphone, e hanno sperimentato come realizzare e condividere immagini e reel in modo efficace e professionale sui social media. Dopo aver acquisito le competenze di base, si sono poi esercitati sul campo fotografando, creando e montando brevi video relativi agli immobili della Fondazione.

Il progetto è stato curato dal team della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con Cascina Oremo e ha coinvolto come professionisti il fotografo Max Hirzel e il video-maker Mattia Rava.

“Sono davvero curioso di vedere gli immobili della Fondazione attraverso gli occhi dei ragazzi – commenta il Presidente Michele Colombo – cambiare il punto di vista è infatti sempre una buona idea per comprendere meglio la realtà che ci circonda e che spesso diamo per scontata, sono sicuro che sarà un’occasione per imparare qualcosa in più su noi stessi e sulle nostre potenzialità inespresse, anche all’interno di immobili che pensiamo di conoscere perfettamente”.

“Questo progetto nasce dalla proposta di due ragazze dell'IIS Bona e che come Consorzio e Fondazione CRB abbiamo voluto subito cogliere. Crediamo nell'importanza di mettere al centro i giovani, di lasciare loro spazio, di realizzare iniziative co-progettando con loro. #BI.SHARE rappresenta proprio questo!" commenta Federica Collinetti, Presidente del Consorzio Sociale Il Filo da Tessere.

Orari:

Lunedì-venerdì 9.30-12.30 / 16.00-17.30

Sabato e domenica 16.00-19.00

Ingresso libero

Presentazione della mostra:

Lunedì 4 novembre, ore 10.00

Sala Convegni Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

(Via Gramsci 14/A – Biella)

A seguire inaugurazione mostra allo Spazio Cultura

Visite guidate per le scuole su prenotazione

QrCode che rimandi a: doodle.com/bp/fondazionecrbiella/bishare