Dal Nord Ovest - Esplode una bombola del gas, sventrata una casa nel Canavese

Sono attimi di paura quelli che si sono vissuti questa mattina a Pont Canavese, dove una casa è stata sventrata da un'improvvisa esplosione. A causarla, lo scoppio di una bombola del gas alimentata a gpl.

I testimoni hanno raccontato di aver sentito un rumore sordo e poi un boato fortissimo. L’allarme è scattato intorno alle 10. in via Berchera. A chiamare il numero delle emergenze 112 sono stati i residenti della Borgata. Immediato l'intervento di diverse squadre di vigili del fuoco, coordinate da quelle di Cuorgnè e Ivrea.

Il muro della casa è interamente crollato e i vetri di diverse finestre sono andati in frantumi. Ma, fortunatamente, non si sono registrati feriti: al momento dell’esplosione, infatti, nell'abitazione non c'era nessuno.

L'uomo che viveva nell'appartamento, un 45enne straniero, che si era allontanato poco prima, è arrivato sul posto poco dopo lo scoppio: appena resosi conto della situazione, ha avuto uno choc ed è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118.