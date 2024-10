Biella, al Lanificio Maurizio Sella proiezione del docufilm "Un filo vecchio come l'uomo"

Fondazione Sella insieme a Fondazione Radici e all’Unione Industriale Biellese sono liete di annunciare la proiezione del docufilm Un filo vecchio come l’uomo - Biella capitale della creatività tessile, prodotto dalla Fondazione Radici in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e con il sostegno della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

La proiezione si terrà giovedì 7 novembre alle ore 20.30 presso l’Auditorium Lanificio Maurizio Sella. Intervengono Sara Gentile, Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Turismo e Città creativa UNESCO, Anna Pisani Assessore al Commercio e sviluppo economico e alle Attività produttive, Paolo Barberis Canonico, presidente Unione Industriale Biellese, Angelica Sella presidente Fondazione Sella. Marcello Pasquero, direttore Fondazione Radici, non potendo essere presente di persona, invierà un saluto videoregistrato. La proiezione si inserisce nel fitto programma di eventi collaterali alla mostra Trame di Vita.

L’arte tessile di Teodolinda Caorlin inaugurata lo scorso 25 ottobre al Lanificio Maurizio Sella. Questa iniziativa vuole mettere in dialogo la maestria del saper fare delle imprese tessili del nostro territorio con la fiber art, evoluzione artistica contemporanea della tessitura, di altissimo livello espressivo e qualitativo. Un filo vecchio come l’uomo raccoglie estratti delle interviste realizzate ai protagonisti dell’industria tessile biellese. I loro racconti e le loro testimonianze si dimostrano essenziali per raccontare una storia di eccellenza legata alla produzione tessile e alla creatività, di cui questa città è divenuta capitale grazie al riconoscimento Unesco.

Tra le sedici personalità intervistate: Franco Ferraris, past president Fondazione CRB; Paolo Barberis Canonico, oggi presidente Unione Industriale Biellese; Michelangelo Pistoletto, e altri imprenditori e innovatori, inclusi Francesco Ferraris (Finissaggio e Tintoria Ferraris), Alessandro Barberis Canonico (Vitale Barberis Canonico), e Vasiliy Piacenza (Piacenza 1773), Lorenzo Piacentini (Zegna Baruffa), Giorgio Borrione (Cappellificio Cervo), Luca Murta (Cappellificio Biellese 1935), Ercole Botto Poala (Reda 1865), Augusto Ferraris (Zegna) e Giovanni Schneider (Schneider Group). Danilo Craveia dell’Archivio Zegna racconta la storia del distretto, Pier Ettore Pellerey (past president Città Studi Biella) e Silvia Moglia Direttrice ITS TAM ne delineano le strategie per il futuro.

Il progetto è il frutto di oltre otto mesi di lavoro da parte della troupe della Fondazione Radici, sotto la guida del direttore Marcello Pasquero, con riprese e regia di Daniele Ferrero e Francesca Nota e fotografia di Bruno Murialdo. Con l’obiettivo di esplorare e valorizzare le radici culturali e industriali del territorio, Un filo vecchio come l’uomo rappresenta un omaggio alla storia e alla capacità di innovazione che rendono Biella unica nel panorama tessile mondiale. La serata è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Per l’occasione verrà aperta la mostra Trame di Vita dalle 18,30 alle 20,15. Per informazioni: info@fondazionesella.org