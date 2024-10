A Candelo c'è lo spazio compiti in Biblioteca

Prosegue a Candelo lo spazio compiti in Biblioteca. Si tratta di un’iniziativa gratuita per gli studenti del paese. Il programma prevede il venerdì pomeriggio ripetizioni di italiano, storia, geografia e lingue straniere (inglese, francese, tedesco e spagnolo) per elementari e medie. Il giovedì pomeriggio ripetizioni di matematica per le scuole superiori. L'iscrizione è obbligatoria al numero 366-6811782 o scrivendo una mail a ufficiocultura@comunedicandelo.it

“Si tratta di una bellissima iniziativa che prosegue grazie all'impegno dei volontari e che permette ai più giovani di socializzare al di fuori dall’ambito strettamente scolastico – spiega Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore - Inoltre è un'esperienza che rappresenta pure una forma di sostegno alle famiglie, che possono trovarsi in difficoltà a conciliare i propri tempi di lavoro con il bisogno di seguire i figli nei compiti o nello studio”.