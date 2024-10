Martedì nero sul fronte dei sinistri stradali a Biella, con una donna finita in ospedale. È successo ieri mattina, intorno alle 9.30, a Cossato, dove due auto si sono scontrate per cause da accertare: alla fine una biellese di 60 anni è stata assistita dal personale sanitario del 118 e condotta al Pronto Soccorso per le cure del caso.

Altri due incidenti a Biella e Zumaglia ma fortunatamente si sono registrati danni ai mezzi. Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti di rito.