Tennistavolo Splendor: buon fine settimana per i pongisti cossatesi.

Fine settimana positivo per i pongisti cossatesi dello Splendor nei campionati di D2 e D3. Una menzione speciale per i ragazzi della Cedas Lawer che centrano il primo successo stagionale battendo la Sisport Torino per 4 a 2 al PalaAguggia.

Due vittorie per Milani e Graziano suggellano il successo finale per i locali, sconfitte indolori per Antonio Zamuner e Amos Pilzer che non cambiano l’esito finale del confronto.

Sabato pomeriggio alla palestra Leonardo da Vinci di Cossato toccava alle altre due formazioni giocarsi il turno.

Immobiliare Bugella impatta nel derby col Biella.

In evidenza Riccardo Motta che si aggiudica due incontri e conferma il buon rendimento mentre il terzo punto lo conquista Roberto Fazzari che però, nella gara decisiva, esce sconfitto per 3 a 2.

Lottano ma escono sconfitti dai rispettivi incontri Tommaso Zoppello e Gabriele Negrone.

In D3 continua la marcia dei ragazzi della formazione Davide Siviero capitanati da Daniela Sandigliano vincenti per 4 a 2 sull’Enjoi di Collegno con una vittoria a testa per Leonardo Alvarado, Andrea Saitta, Francesco Bidese e Lorenzo Caschili che si aggiudica lo scontro decisivo per la vittoria per 3 a 1.