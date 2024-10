Biella Corse prima assoluta al Rally 2 Laghi! FOTO

Rally 2 Laghi

"Per noi è stata una giornata stupenda!" ripete euforico al traguardo di Baveno, sul Lago Maggiore, il Presidente e Team Manager di Biella Corse, Alby Negri. Sul palco sono appena saliti Fabrizio Margaroli e Leone Natoli che, con la loro Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2), hanno vinto il 10° Rally dei Laghi / Rally dell'Ossola. Una gara impegnativa, disputata con condizioni meteo a dir poco difficili e chiusa con una spettacolare ultima prova speciale, che li ha portati sul primo gradino del podio.

"La vittoria mi mancava proprio" ha commentato il pilota al termine; "ci ero arrivato vicino più volte ma alla fine ... niente da fare! In questa gara invece, nonostante la pioggia, la nebbia e le prove annullate siamo stati bravi a crederci e a rimanere concentrati e finalmente ce l'abbiamo fatta!"

Grande risultato anche per Daniele Bestetti e Mattia Nicastri che, con la loro Renault Clio Williams (gruppo RC4N, classe A7), hanno chiuso al 16° posto assoluto, ottavi di gruppo e secondi di classe. "La nostra è stata però una gara sfortunata" racconta l'equipaggio; "siamo stati anche undicesimi assoluti oltre che primi di classe per quasi tutta la gara. Poi, ci è scoppiato l'ammortizzatore posteriore destro e la macchina è diventata inguidabile! In pratica, abbiamo fatto il secondo giro di prove "zoppi", giusto per arrivare in fondo, e così abbiamo perso la prima posizione".

Buon risultato anche per Alberto Stopani ed Ermes Bagolin, in gara con una Renault Clio RS Line TCE (gruppo RC5N, classe Rally5). Hanno infatti terminato la gara in diciottesima posizione, quarti di gruppo e terzi di classe.

"A dire il vero, come Bestetti-Nicastri, anche Stopani-Bagolin sono stati un po' sfortunati ... Alberto aspettava l'ultima prova, quella di casa, che conosce bene, per provare a strappare la prima posizione di classe ma... la vettura che lo precedeva si è girata e gli ha fatto perdere un sacco di tempo e anche la seconda posizione. Ha chiuso terzo, comunque un buon risultato!"

Bel rally anche quello di Pietro Colla e Cristian De Monti che, con la loro Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600), hanno vinto la classe e chiuso secondi di gruppo e al 31° posto assoluto. "Pietro ha fatto una gara incredibile visto il fondo" ha commentato Alby Negri; "la sua S1600 è una macchina che "sente" davvero bene, ha fatto ottimi tempi e sfiorato più volte quelli della "top ten" assoluta. Lui è felicissimo e io sono davvero contento per lui!".

Niente da fare, invece, per gli altri due equipaggi della Scuderia. Federico Romagnoli, che era in gara con Tullio Tonati su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally 2) non ha praticamente potuto fare nulla perché un guasto meccanico l'ha costretto al ritiro subito, nella prima prova speciale. Davide Toscani e Andrea Viola, invece, in gara con una Peugeot 208 GT Line (gruppo RC4N, classe Rally4), si sono invece dovuti ritirare il secondo giorno, nella terza prova della gara.

Niente da fare anche per il navigatore Biella Corse Luca Pieri che in questa occasione gareggiava a fianco del pilota Filippo Serena sulla Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/ Rally2). Si sono ritirati nella prima prova della seconda giornata di gara.

"Mi spiace per Federico, Davide e Luca" ha commentato Alby Negri "anche la loro sarebbe stata un'ottima gara. In particolare, Federico aveva il mezzo "giusto" e a questo appuntamento teneva davvero e poteva fare un gran risultato… e invece è stato fermato da un guasto meccanico. Vedremo se riusciremo a recuperare la gara il prossimo mese, magari con una Ronde. Davide invece, giovane pilota di Cremona, era all'esordio con noi ma ha avuto un problema nella terza prova speciale e ha quindi dovuto ritirarsi. Ecco, a parte le loro disavventure, per Biella Corse è stata una giornata davvero stupenda, chiusa con un bel secondo posto fra le Scuderie!”.

Formula Driver Acquafredda