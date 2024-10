Paolo Botta, il ricordo della Pro Loco Piatto: “Faremo tesoro del tuo mantra: mai mulé”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ciao Paolo, oggi per noi è un giorno “da non credere”: il giorno in cui saremo noi ad accompagnarti verso il tuo cammino di Luce invece di star ansiosamente ad aspettare il tuo arrivo. Con te abbiamo affrontato eventi impegnativi, abbiamo risolto problemi, abbiamo gestito momenti di concitazione, siamo cresciuti come associazione e, soprattutto, abbiamo condiviso momenti di allegria spensierata…quella che rende lieve anche la fatica più improba.

Questo eri per noi: la risoluzione pratica agli intoppi, l’essere presente all’occorrenza sempre senza mai risparmiarti, il turbo che si innestava nelle nostre attività, la gioiosa voglia di stare insieme, di condividere tempo per il bene della comunità progettando traguardi futuri. Faremo tesoro del tuo mantra: mai mulé! Sarai con noi ogni bottiglia stappata, ogni fujot riempito, ogni sentiero tracciato, ogni traguardo raggiunto. Guidaci benevolo da lassù insieme a Simo, noi continueremo il lavoro anche per voi, ciao locomotiva, ciao Paolino”.