Brusnengo, un'indagine di mercato per affidare il servizio di sgombero neve

Il Comune di Brusnengo ha pubblicato in questi giorni un'indagine di mercato per affidare il servizio di sgombero neve e spargimento sale stradale per le annualità 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 con possibilità di rinnovo e proroga per ulteriori due annualità.

La Trattativa Diretta sarà rivolta esclusivamente agli operatori economici che avranno saputo dimostrare, in situazioni di lavoro analoghe, la propria affidabilità ed efficienza nello svolgimento del servizio richiesto e che avranno presentato regolare manifestazione d’interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate dal presente avviso.

L’affidamento prevede n. 02 lotti:

- LOTTO 1: servizio di sgombero della coltre nevosa “PARTE BASSA” (indicata con colore rosso nell’allegato C) da eseguirsi con mezzi ordinari;

- LOTTO 2: servizio di spargimento di sale per uso disgelo e lo sgombero della coltre nevosa “PARTE ALTA” (indicata con colore azzurro nell’allegato C) da eseguirsi con mezzi aventi una larghezza ridotta ed adeguata alle strade interessate;

Periodo di riferimento per il quale si richiede il servizio è tra il 15 novembre e il 15 aprile. L’impresa dovrà eseguire tutte le prestazioni affidategli con la necessaria organizzazione, sotto il controllo e la sorveglianza degli addetti dell’Ufficio Tecnico Comunale e secondo quanto accordato. Tutti i mezzi e le attrezzature da impegnare dovranno essere accettati dall’Amministrazione.