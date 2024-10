Cavaglià, sente rumori a casa del vicino e vede un ladro che scappa

Sente rumori provenire da casa del vicino, si affaccia e vede un ladro che si allontana. Immediatamente compone il 112: sul posto arrivano i Carabinieri che effettuano i rilievi del caso.

Il fatto è successo ieri sabato 26 ottobre a Cavaglià, a casa di un uomo di 56 anni mentre questo si trovava fuori.

In base agli accertamenti che sono seguiti a seguito della segnalazione, sembra che il malvivente abbia forzato la portafinestra e si sia così introdotto nell'abitazione asportando monili in oro e orologi.

Sono comunque ancora in corso accertamenti per capire che cosa è stato rubato e per cercare di risalire all'identità del ladro.