Biella: i Carabinieri ritrovano il telefonino che gli hanno rubato, ma lui non denuncia l'autore del furto

Chiama il 112 per dire che gli è stato rubato il cellulare. Ai Carabinieri arrivati sul posto spiega che ha dei sospetti su chi sia l'autore del furto. E una volta che i militari verificano che effettivamente il sospettato è stato l'autore del gesto, il proprietario del telefonino si accontenta di ritornarne in possesso e non sporge denuncia.

Il fatto è accaduto a Biella, nella giornata di ieri sabato 26 ottobre intorno alle 6 del mattino, alla stazione San Paolo.