Provvedimenti viabilistici a Biella, come cambia la circolazione.

Il comune di Biella comunica che, a seguito di lavori stradali, le vie biellesi subiranno modifiche alla viabilità.

Di seguito i divieti:

- Divieto di transito sulla Strada Cantone Ramella di Sopra, dalle ore 7.30 alle ore 17.30 dal giorno 28.10.2024 al 7,01,2025 esclusi sabato domenica e festivi. Limite di 30 km/h e restringimento della carreggiata, senza la presenza di semafori; se necessario la temporanea sospensione della circolazione pedonale.

- Divieto di transito in Via Crosa (tratto tra via Marconi e via Palazzo di Giustizia) dalle ore 7.00 alle ore 17.00 del giorno 4.11.2024. Istituito il restringimento della carreggiata e il senso unico alternato regolato da segnaletica mobile e da movieri e, se necessario, la temporanea sospensione della circolazione pedonale.