Candelo, in arrivo l'intelligenza artificiale per accogliere i turisti

A Candelo arriva l'intelligenza artificiale per accogliere i turisti nei luoghi più caratteristici del paese. La giunta ha scelto di rispondere positivamente ad una proposta di una società intenzionata a mettere a disposizione del Comune uno strumento di accoglienza che fornisce informazioni e indicazioni utili al visitatore (ad esempio sugli eventi culturali, musicali, enogastronomici, luoghi da visitare e percorsi turistici) attraverso un totem dotato di intelligenza artificiale.

“Un assistente virtuale interattivo che a Candelo sarà Ruetto, la mascotte del Ricetto nato già nello scorso mandato su iniziativa dell’Assessorato alla Gentilezza – spiega Erika Vallera, capogruppo di Candelo nel Cuore - Sbarca così a Candelo un sistema innovativo che permetterà di sperimentare nuove modalità di accoglienza turistiche, in linea con l’evoluzione delle tecnologie e delle moderne esigenze dell'utenza. Dirimente nella decisione assunta sicuramente il fatto che la tecnologia e l’apparato tecnologico vengano forniti in forma gratuita senza oneri per l’ente poiché i costi del progetto verranno coperti tramite spazi pubblicitari visualizzati dal totem, il cui reperimento sarà a cura del fornitore stesso. Sperando in un coinvolgimento (ed adesione) del territorio così da vedere promosse le attività locali”.