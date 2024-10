Valdilana, in campo le fototrappole per chi abbandona i rifiuti: c'è chi lascia divani e mobili

Negli ultimi sei mesi, a Valdilana, è in atto una capillare azione di contrasto all'odioso fenomeno degli abbandoni di rifiuti in prossimità delle isole ecologiche del comune. Accanto alle campane del vetro sono stati ritrovati ingombranti di vario tipo come mobili da arredamento, divani, televisori e sacchi dell'indifferenziato.

Per questo, la Polizia Locale si è attivata per porre fine a questi comportamenti, con l'adozione di fototrappole posizionate nei punti più sensibili del paese. Al momento, sono dieci le persone sanzionate, con una multa da 100 euro per l'errato conferimento dei rifiuti. Tuttavia, non mancano le segnalazioni di rifiuti gettati giù per le rive: in quel caso, il potenziale trasgressore rischia anche una denuncia penale.

“Le riprese di tali dispositivi sono previste dall'attuale regolamento sul trattamento dei dati personali del Comune – spiegano l'assessore con delega alla Polizia Locale Pradeep Ferla e l'assessore ai Rifiuti Massimiliano Chiti – in aree dotate di segnaletica opportuna e a norma di legge. Teniamo a sottolineare che non c'è alcuna emergenza rifiuti a Valdilana ma un'opera di contrasto ad un fenomeno che intendiamo porre fine. Per questo, i controlli proseguiranno. Infine, un appello ai cittadini: l'ecocentro di Ponzone è a disposizione di tutti, adoperiamoci per utilizzarlo”.