È possibile invecchiare bene? Se ne parla con AIMA a Candelo

L'Assessorato alle Politiche Sociali del comune di Candelo, in collaborazione con l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer (AIMA), sezione di Biella, organizza per venerdì 25 ottobre un incontro formativo e informativo dal titolo “È possibile invecchiare bene? Prenditi cura della tua mente e del tuo corpo per invecchiare meglio e in salute”. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, si terrà presso la Sala Affreschi del Centro Le Rosminiane, in via Matteotti 48, a partire dalle ore 17:30.

L’iniziativa è volta a sensibilizzare e informare su temi fondamentali come l’invecchiamento attivo, la prevenzione delle problematiche legate alla memoria e l’importanza di prendersi cura di sé, non solo fisicamente, ma anche mentalmente. Spesso, infatti, le difficoltà legate alla memoria e alla concentrazione sono percepite come normali segnali dell’età avanzata, ma è fondamentale riconoscerne l’impatto sulla qualità della vita e sapere come intervenire.

L’incontro vedrà la partecipazione del presidente di AIMA Biella, Franco Ferlis e della psicologa del centro Mente Locale AMA Biella, esperti che offriranno un quadro chiaro e completo delle problematiche cognitive legate all’invecchiamento e degli strumenti pratici per affrontarle. A concludere l’evento, un’interessante rappresentazione di ComunDanza a cura di Ester Fogliano, che attraverso il linguaggio del corpo esprimerà il legame tra movimento e benessere psicofisico. L'importanza di conoscere e prevenire “Conoscere è importante per saper affrontare,” afferma Selena Minuzzo, Assessore alle Politiche Sociali e Vicesindaco di Candelo. “Quando le difficoltà di memoria e di concentrazione diventano rilevanti, è necessario individuare gli interventi più opportuni e sapere a chi rivolgersi. L’incontro di venerdì 25 ottobre nasce proprio con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e offrire loro degli strumenti concreti su come affrontare le sfide legate alla memoria e alla salute mentale, soprattutto per chi vive accanto a persone che ne soffrono.”

Minuzzo sottolinea inoltre l’importanza della prevenzione: “Credo fortemente che la prevenzione, in particolare attraverso l’informazione, sia uno strumento fondamentale per permettere a ciascun cittadino di affrontare con maggiore serenità eventuali situazioni di disagio. Non ci si deve sentire soli: questo incontro vuole essere un momento di condivisione e supporto per tutti.” Un’opportunità di confronto e supporto L’incontro si rivolge non solo a chi è direttamente interessato dalle difficoltà cognitive, ma anche a familiari, amici e operatori del settore socio-sanitario, che ogni giorno si trovano ad affrontare queste problematiche accanto ai loro cari o pazienti. Verranno forniti suggerimenti pratici su come gestire le situazioni quotidiane, indicazioni su chi contattare per ricevere aiuto e spunti su come migliorare la qualità della vita attraverso piccole ma importanti azioni quotidiane.

L’appuntamento di Candelo rappresenta dunque un’occasione preziosa per chi desidera approfondire queste tematiche, acquisire nuove conoscenze e trovare risposte a dubbi e preoccupazioni legate all’invecchiamento e al declino cognitivo. L’evento, ad ingresso libero, si terrà presso la Sala Affreschi del Centro Le Rosminiane, in via Matteotti 48, Candelo, venerdì 25 ottobre alle ore 17:30. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.