Abbattimento barriere architettoniche a Biella, se ne parla in commissione

In III^ Commissione Tecnica Consiliare in Comune a Biella si parlerà di abbattimenti delle barriere architettoniche, o meglio, per piano di abbattimento.

In particolare, la III^ Commissione Consiliare è convocata alle ore 18.00 del giorno 23 ottobre presso la sala Riunioni al IV piano di Palazzo Pella.

In agosto la giunta Olivero aveva approvato il piano di abbattimento delle barriere architettoniche (PABE) che dovrà passare dal consiglio per il via libera definitivo.

Il documento prevede interventi ad un livello di prefattibilità tecnica, la cui stima economica e la correlata progettazione dovrà essere affinata, di volta in volta, mediante i successivi livelli di progettazione, nonché in funzione delle eventuali disponibilità annue di Bilancio statali e regionali.

Ma che cosa è contenuto nell'elenco? Dove il Comune dovrà intervenire per abbattere le barriere architettoniche? Ci sono le sedi comunali Palazzo Oropa, Palazzo Pella, Palazzo Piacenza, Villa Schneider, il Cimitero Urbano di Biella in via F. Piacenza il Cimitero di Chiavazza, le Scuola dell’infanzia Chiavazza, Villaggio Sportivo, Don Sturzo, Rosmini.