A Biella fa tappa "Metti la sicurezza al volante"

Saranno presenti gli alunni delle scuole primarie e secondarie, con accesso a partire dalle ore 9 e fino alle ore 13. Tra le attività programmate, sono previste:

- operazioni tecniche di verifica dei veicoli circolanti su strada con Centro Mobile di Revisione del M.I.T.

- giochi interattivi sulla sicurezza stradale per i più piccoli;

- preparazione ad una guida sicura del conducente di veicolo a due ruote e illustrazione del circuito di prova d’equilibrio per l’esame per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A;

- prova di guida patente B su fondo asciutto e bagnato;

- prova di abilità a piedi con simulatori degli effetti dell’uso di alcol e droga;

- messa in sicurezza del veicolo in caso di guasto, segnalazione di veicolo in avaria, controllo e sostituzione pneumatici in sicurezza e montaggio catene da neve;

- lezioni pratiche ed interattive in merito al funzionamento dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva dei veicoli;

- illustrazione di adattamenti alla guida per le persone con disabilità;

- circuito di prova sull’abilità nell’uso in sicurezza della bicicletta, per i più piccoli; illustrazione degli interventi di primo soccorso in caso di incidente.