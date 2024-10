Valorizza la tua casa con l’illuminazione: partecipa al corso di Maiser “Pillole di interior design”

Lunedì 28 ottobre, nella sede di Maiser Serramenti, si terrà la terza lezione del corso “Pillole di interior design”, dedicata all’illuminazione. Il corso è aperto a tutti ed è perfetto per chi sta ristrutturando casa, o per chi vuole rinnovare i propri spazi.

Progettare l’illuminazione della propria casa non è per niente semplice e, diciamocelo: siamo stufi dei soliti lampadari al centro del soffitto come si faceva cinquant’anni fa…

Partecipa a “Pillole di interior design - L’illuminazione” e scopri come valorizzare i tuoi ambienti studiando la luce adatta per ogni scenario: la cena con gli amici, ad esempio, il relax sul divano o lo smart working nel tuo studio.

Con il supporto degli esperti, potrai finalmente pianificare l'illuminazione ideale per la tua casa. Durante l’evento, architetti e progettisti ti mostreranno render che ti permetteranno di vedere come una corretta progettazione luminosa possa trasformare completamente l'aspetto e la funzionalità di ogni ambiente.

Parleremo di tipologie di luce (a fascio o diffusa, calda o fredda), di come scegliere l’illuminazione in base ai colori delle pareti e dell’arredamento, di luce naturale e tanto altro ancora.

Gli argomenti della serata

Prima e dopo:

le differenze tra l'illuminazione tradizionale e l'illuminazione progettata.

Quando e come progettare l'illuminazione:

come cercare ispirazione, scegliere gli scenari e la luce naturale.

Consigli pratici:

luce calda e luce fredda, luce diffusa e fasci di luce, i colori delle finiture, come equilibrare la potenza delle luci nei vari ambienti.

Come si svolgerà la serata

Inizio corso: ore 18:30

Interventi degli Architetti Alessia Marcolongo ed Elena Fasan, Morelite e Maiser Serramenti

Apericena offerto: ore 20:00

Dove e quando

Presso Maiser Serramenti (in via Amendola 3, Biella)

Lunedì 28 ottobre 2024

Dalle 18:30 alle 20:00

A seguire, apericena offerto.

Info e prenotazione biglietti

https://pillole-di-interior-design-illuminazione.eventbrite.it

Gli ospiti

Maiser Serramenti

Azienda biellese esperta nel settore dei serramenti che opera in stretta collaborazione con studi di architettura. Si occupa di installare e sostituire serramenti, porte interne, porte blindate, porte garage e ogni tipo di complemento necessario, dalle zanzariere alle persiane. Oltre all’aspetto relativo alla vendita e alla posa di serramenti, Maiser si occupa anche di tutto l’aspetto burocratico, come la gestione delle pratiche amministrative per l’accesso ai bonus in vigore. È l’unica azienda a garantire per sempre la posa dei serramenti.

www.maiser.it

Il corso è promosso da Mailab, il laboratorio delle idee di Maiser dedicato a corsi di formazione ed eventi per architetti, geometri, ingegneri, studi di progettazione e privati.

www.maiser.it/mailab

Studio di architettura Marcolongo&Fasan

Alessia Marcolongo ed Elena Fasan danno vita al loro studio di architettura nel 2012.

I loro progetti adottano soluzioni innovative per creare ambienti accoglienti, luminosi e soluzioni flessibili nel tempo, curando con minuzia i dettagli per far dialogare il contemporaneo con la storia che caratterizza il luogo dell'intervento.

www.amarchitetturaedesign.it

Morelite

Azienda di Romagnano Sesia che si occupa di progettazione illuminotecnica integrando il bello al funzionale, il design all'high tech, in collaborazione con studi di architettura, interior designer, ingegneri, progettisti e installatori di impianti.

www.morelite.it

