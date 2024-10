Luiz Meira e il suo trio al Biella Jazz Club

Un altro concerto dedicato alla musica brasiliana, quello in programma martedì 22 ottobre alle 21,30 al Biella Jazz Club con il chitarrista brasiliano Luiz Meira e il suo trio. Luiz Meira è un chitarrista di straordinario talento, riconosciuto per il suo approccio unico allo strumento, con una tecnica della mano destra e un senso del ritmo che caratterizzano il suo stile distintivo.

È uno dei principali esponenti della chitarra nella musica brasiliana, con una carriera ricca di collaborazioni con artisti leggendari come Leny Andrade, Elza Soares e Luiz Melodia. La sua collaborazione più nota è quella con Gal Costa, con cui ha condiviso il palco per 19 anni in un duo intimo di voce e chitarra, partecipando a tour internazionali e suonando nei più importanti festival jazz del mondo.

Il repertorio di Luiz Meira abbraccia sia composizioni originali tratte dai suoi tre album, sia pezzi di giganti della musica brasiliana come Tom Jobim, Gilberto Gil, Chico Buarque e João Gilberto. Il suo stile chitarristico, che unisce delicatezza e virtuosismo, si presta anche a interpretazioni di brani strumentali di maestri come João Donato, Baden Powell ed Egberto Gismonti, arricchendo ogni performance di una profondità e di una freschezza uniche.

A rendere questa serata ancora più speciale, Luiz Meira sarà affiancato da due grandi musicisti e amici di lunga data: Cesar Moreno, pianista e cantante, e Gled Zabote, sassofonista, entrambi musicisti brasiliani radicati da anni in Italia. La loro lunga amicizia e collaborazione artistica trasformeranno questo concerto in un momento di ritrovo intimo e profondo, dove l'intesa e la passione condivisa per la musica si fonderanno sul palco, regalando al pubblico una performance intensa e carica di emozioni, permeata da una profonda "saudade" – quel sentimento di nostalgia e dolce malinconia tipico della cultura brasiliana. Come ogni fine mese, martedì 29 ottobre ci sarà la jam session.