Caffè del Benessere, in arrivo altri due appuntamenti a Biella

Ancora due Caffè del Benessere nel mese di ottobre nelle collaudate sedi di Biella: Oratorio di Santo Stefano, dietro le Poste Centrali, in via Don Minzoni, e Salone della Cooperativa del Favaro.

Il primo incontro avrà luogo al Favaro, giovedì 24 ottobre, alle 15, ed avrà come relatore il dottor Giovanni Poggi, Medico Fisiatra, che terrà una relazione su "Il Mal di Schiena", tema che interessa tutta la popolazione, a cominciare da quella in età adulta. Verranno illustrate le cause, le misure preventive, la diagnosi ed i possibili trattamenti con le relative controindicazioni.

Martedì 29 ottobre sarà la volta dell'Oratorio di Santo Stefano, sempre alle 15, e l'argomento sarà "La salute dei nostri reni". La relazione verrà tenuta dalla dr.ssa Raffaella Cravero, Nefrologa e dal dr. Ivo Dato, Urologo e presidente dell'associazione "Amare Biella" (malattie renali Biella), nata nel 2021 su richiesta di alcuni pazienti.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle malattie renali sia per prevenirle sia per trattarle con progetti innovativi anche dal punto di vista assistenziale. Parleranno di progetti già realizzati (ad esempio quello di un formaggio per nefropatici, prodotto anche nel Caseificio Valle Elvo di Occhieppo superiore). In entrambe le riunioni, alla fine delle relazioni ci sarà un dibattito con il pubblico che consentirà ai partecipanti di chiarire eventuali dubbi o problemi. Per finire il solito "caffé" con qualche dolcetto offerto offerto dai Volontari dell'Oratorio e dell'Associazione Soggiorno Anziani Favaro.

I Caffè del Benessere di Anzitutto partecipano al progetto AccompagnaMenti, finanziato dalla Fondazione CR Biella, che ha come capofila AMA Biella ed è finalizzato all'assistenza a domicilio delle persone con demenza. Alla realizzazione di questi due appuntamenti, oltre all'Oratorio di Santo Stefano e alla Cooperativa del Favaro partecipano Auser Biella, Associazione Soggiorno Anziani del Favaro, Biblioteca Biomedica Biellese - Fondazione 3Bi, CTV - Centro Territoriale per il Volontariato.